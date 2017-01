Ook opnamestop bij Zaans Medisch Centrum door griep

ZAANDAM - Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) in Zaandam heeft een opnamestop vanwege een tekort aan bedden. Dit komt voor een groot deel door de griepepidemie die Nederland al weken teistert.

Door Joëlla Angenent - 13-1-2017, 17:06 (Update 13-1-2017, 17:06)

„We zien aanmerkelijk meer patiënten op de afdelingen interne geneeskunde (waar ziekten van de inwendige organen, zoals infectie- en maag-, darm- en leverziekten, behandeld worden, red.) en longziekten dan in voorgaande jaren”, vertelt woordvoerder Jolande van de Walle. „Dat komt onder andere door het griepvirus waar vooral kwetsbare ouderen erg veel last van kunnen hebben.”

Ruimte

Voor de afdelingen Hartbewaking (CCU), de Intensive Care, Verloskunde en Kindergeneeskunde geldt de opnamestop niet. Van de Walle: „Daar kunnen mensen gewoon terecht. Verder houden we continu in de gaten of er ruimte vrijkomt. De afdelingen voor acute opname geven dat meteen door. Tot die tijd worden patiënten die echt opgenomen moeten worden doorgestuurd naar omliggende ziekenhuizen zonder opnamestop.”

Wie met spoed naar het Zaans Medisch Centrum gaat of wordt gebracht komt echter niet voor een dichte deur te staan. „Er geldt geen presentatiestop. De Spoedeisende Hulp (SEH) is gewoon dus open voor patiënten. De stop geldt puur voor mensen die opgenomen moeten worden.”

„In dit seizoen zien we altijd een toename van het aantal patiënten, maar nu zijn het er opvallend veel meer. Naast de griepgolf wordt deze toename ook veroorzaakt doordat veel ouderen na een specialistische behandeling niet meer meteen terecht kunnen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Die kampen met capaciteitsproblemen. Omdat ze ook niet naar huis kunnen, blijven ze dus langer in het ziekenhuis dan normaal”, legt de woordvoerder uit. Het is niet alleen in de Zaanstreek. „Dit zie je in de hele regio.”

WFG

Veel andere ziekenhuizen in Nederland hebben deze week ook een opnamestop afgekondigd vanwege de griep. In het Westfriesgasthuis (WFG) in Hoorn moesten twee eerste hulp patiënten in de nacht van dinsdag op woensdag zelfs op die afdeling de nacht doorbrengen.