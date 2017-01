Verdachte uit Zaanstad weigert alle medewerking

ZAANSTAD - De 37-jarige Rohan M. uit Zaanstad weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Ook wil hij niks verklaren tegen politie en justitie.

Door Joost Verhagen - 13-1-2017, 16:49 (Update 13-1-2017, 16:49)

De man wordt ervan verdacht dat hij op 1 oktober samen met een medeverdachte geprobeerd heeft iemand af te persen. De twee zouden bij het huis van het slachtoffer in Landsmeer langs zijn gegaan en op de ramen hebben gebonkt. Daarnaast zouden ze gedreigd hebben om een raam in te gooien en het huis in de brand...