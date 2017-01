Busbrug Koog aan de Zaan vanaf 30 januari open

KOOG AAN DE ZAAN - Busbrug De Binding is vanaf 30 januari ook open tijdens de spitsuren. De gemeente schort de geldende spitsafsluiting tot zeker eind mei op in verband met wegwerkzaamheden op de Houtveldweg.

Door Van onze verslaggever - 13-1-2017, 16:45 (Update 13-1-2017, 16:45)

Het beloofde verkeerskundig onderzoek naar een eventuele definitieve 24-uurs openstelling van de busbrug is ondertussen gestart. Het onderzoek moet inzicht bieden in de verkeerskundige effecten als gevolg van een permanente openstelling. De praktijksituatie kan alleen goed worden onderzocht als de busbrug tijdens de spitsuren open is. De tijdelijke openstelling biedt hier de gelegenheid voor.

De resultaten van het verkeerskundig onderzoek worden naar verwachting nog voor de zomer aan de gemeenteraad aangeboden. Hoeveel verkeer over de busbrug rijdt, wordt al sinds eind 2016 permanent gemeten. Deze verkeerstellingen gaan door tot de busbrug tijdens de spitsuren weer dicht is.