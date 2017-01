In het geheim naar Spanje, om te vechten

Foto collectie Jan Giere/Spanjestrijders.nl De Spanjestrijders Gerrit Giere (links) en Jan Hulst (vermoedelijk naast hem) aan de vooravond van hun vertrek op de Dam in Zaandam, vergeefs wachtend op werk. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Begin juni 1937 viel er bij Jan en Anne Giere in Zaandam een ansichtkaart uit Parijs in de bus. Achterop stonden maar een paar woorden: ‘Gaat Goed. Gerrit’. Hun jongste zoon, 24 jaar oud, was zonder dat ze het wisten naar Spanje afgereisd. Om te vechten voor de goede zaak. Nog twee brieven volgden. Daarna werd het stil, voor altijd.

Gerrit Giere is een van de ongeveer dertig Zaankanters die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog meestreden in de burgeroorlog in Spanje. Daarin verdedigde de linkse republiek zich tegen de poging van de nationalistische generaal Franco om de macht te grijpen. Franco kreeg de steun van Hitler en Mussolini, waarna Stalin in 1936 besloot de republiek bij te staan. De gemiddelde Nederlander keek matig geïnteresseerd toe, maar in de rode Zaanstreek was dat anders. Vooral jonge communisten besloten hun leven te wagen voor de Spaanse republiek.

,,Ze wisten totaal niet waar ze aan begonnen. De meesten waren nooit verder dan Amsterdam gekomen’’, zegt Pim Ligtvoet, die de geschiedenissen van de Zaanse Spanjestrijders verzamelt. In het geheim gingen de jongemannen een gevaarlijk avontuur tegemoet. Eerst reisden ze per trein naar Parijs, waar ze werden opgevangen en verder geholpen naar Spanje. Daar werden ze soldaat in de Internationale Brigades, de vanuit de Sovjet-Unie opgezette vrijwilligerslegers.

De Nederlandse regering verbood de deelname aan een ‘vreemde krijgsmacht’. Sommige Zaankanters werden tot in Parijs door Zaanse rechercheurs gevolgd. In de ogen van buitenstaanders werden de jongens ‘geronseld’ door de communistische partij. Pim Ligtvoet: ,,Tja, ronselen… De jongens kregen waarschijnlijk alleen een ticket naar Parijs en wat eetgeld.’’

Waarom gingen ze? Uit een mengeling van idealisme en gebrek aan ander perspectief, denkt Pim Ligtvoet. ,,De partij riep op tot steun aan de strijd in Spanje. Veel mensen zagen dat dus als hun plicht.’’ Bovendien, ze hadden weinig anders te doen. De meesten waren werkloos – het was crisis. Gerrit Giere bijvoorbeeld hing vaak op de Dam in Zaandam rond, de vaste plek waar werkloze jongemannen wachtten op nieuws over los werk. Ook andere Spanjestrijders uit Zaandam waren ‘Damlopers’, zoals dat heette.

Pim Ligtvoet kan zich hun keuze goed voorstellen. ,,Je bent werkloos, je staat te niksen. En ondertussen heeft de rode familie je nodig. Ja, ik kan het goed begrijpen. En ik bewonder het ook wel, anders zou ik het niet willen beschrijven.’’ Sommige Spanjestrijders lieten wel een werkkring achter zich. Zoals Anna Scaf, de enige vrouw die uit Zaandam vertrok. Zij was leerlingverpleegster in het Gemeenteziekenhuis en werkte ook in Spanje in een hospitaal.

De strijd in Spanje was verschrikkelijk. In dezelfde slag waarbij Gerrit Giere in juli 1937 vermist raakte, stierven tienduizenden soldaten, tijdens een hopeloze poging om het westen van Madrid te bevrijden. De Brigades leden vaak zulke vreselijke verliezen; nog minstens vier andere Zaankanters liggen ergens in Spanje begraven. Twee jaar duurde de strijd. Toen maakte Stalin andere keuzes in zijn internationale politiek en werden de Brigades opgeheven. Franco greep de macht en zou die tot 1975 houden.

In de Zaanstreek werden de Spanjestrijders in eigen kring eervol onthaald. Maar ze moesten hun actie duur betalen. Bijna allemaal werd hun de Nederlandse nationaliteit ontnomen. Pas veel later kregen ze hun paspoort terug – vaak als erkenning voor hun deelname aan het verzet tegen de Duitsers. Want nogal wat Spanjestrijders stapten bijna in één adem door in die volgende levensgevaarlijke strijd.

Pim Ligtvoet, die van 1988 tot 2001 als arbeidspastor in de Zaanstreek werkte, heeft een paar van de Zaanse Spanjestrijders nog gekend. Zo ontmoette hij regelmatig Frans Oord (1914-2005), die na de Tweede Wereldoorlog als grondwerker voor de gemeente werkte en met zijn gezin in Zaandam woonde. ,,Ik ontmoette hem vaak in het Platform Zaanse Uitkeringsgerechtigden, waarin we allebei actief waren. Een schat van een man. Het was een genot om met hem om te gaan. Hij was nog steeds overtuigd van het communistische ideaal, maar op een heel vredelievende manier.’’

Toen Frans Oord in 1937 naar Spanje vertrok, droeg hij een gedicht van Henriette Roland Holst bij zich:

De zachte krachten zullen zeker winnen

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren

alle warmte zou verstarren van binnen.

Pim Ligtvoet: ,,Dat klinkt heel tegenstrijdig: een oorlog intrekken met zo’n tekst. Maar als je hem zag, klopte het. Soms was geweld echt noodzakelijk, dacht hij, maar hij hield niet van dat wapengeweld. Het ging hem om de gewone man die in vrijheid zou kunnen leven.’’

Oord is in later jaren een paar keer geïnterviewd over zijn ervaringen. Een andere bekende Spanjestrijder is Jan Kuiper uit Wormerveer, de zoon van het communistische raadslid Piet Kuiper - hij wordt als enige bij name wordt genoemd in de Zaanse Encyclopedie. Maar veel anderen zijn vergeten. ,,Ik wil hun verhalen redden’’, zegt Pim Ligtvoet. ,,Dit zijn verhalen van gewone mannen en vrouwen die zich hebben ingezet om kwalijke tendenzen te stoppen. Dat vind ik bijzonder.’’

Ligtvoet voegt wat hij ontdekt toe aan de nationale website Spanjestrijders.nl, van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij probeert zich een beeld te vormen uit wat hij vindt rapporten van de Nederlandse inlichtingendienst die ‘links-extremisten’ in de gaten hield of in de verslagen van politieverhoren met teruggekeerde Spanjestrijders. Ook kreeg hij veel informatie van de Zaandamse onderzoeker Erik Schaap, die uit online Russische archieven informatie over de Internationale Brigadisten heeft gelicht. Al met al is het een lastige klus, maar de moeite waard. ,,Ik wil niet dat de verhalen van deze mensen in de schaduw blijven.’’

De moeder van Gerrit Giere had tot het einde van haar leven een bed voor hem op de overloop staan.

Over de volgende Spanjestrijders is bijna niets bekend. Wie weet iets over hen?

De Zaandammers Hendrik Jan Bakker - Albert Brand († in Spanje) - W.J. Brondgeest - Piet Kok - Anton Mandjes († in Spanje) - Cornelis van Splunteren (geboren in Oostzaan) - Antonius Petrus Stevens - Gerrit Timmerman - Jan Wouda – Hendriks – Roels ; Nanne Koolwijk uit Koog aan de Zaan/Westzaan ; Erich Teich (ook bekend als Ary Kat) uit Westzaan/Wormerveer ; Cor Kuiper uit Wormerveer († in Spanje); Simon Boom uit Purmerend/Amsterdam/Zaandam ; Jan Schaap uit Den Ilp ; Henk Schoon uit Graft.

Op https://spanjestrijders.nl staan al teksten over 17 Spanjestrijders uit Zaandam, Koog aan de Zaan, Wormerveer, Krommenie en Wormer.

