Yada Yada Market krimpt in en breidt uit met evenementenhal

Foto Dirk Jongejans Horecaplein op de Yada Yada Market op het Hembrugterrein in Zaandam.

ZAANDAM - De YadaYada Market op het Hembrugterrein in Zaandam wil in 2017 evenementen binnenhalen. Daarvoor is het oppervlakte van de markthal met een derde ingekort. Food- en verkoopstands zijn verhuisd richting De Kathedraal. Ook de entree is vorige week verplaatst naar de zijkant.

Door Ronald Massaut - 12-1-2017, 19:51 (Update 12-1-2017, 19:51)

Directeur Paul Rutzen noemt 2016 een overgangsjaar met de hernieuwde opening, het afgelopen voorjaar. Hij zegt tevreden te zijn met de groei van het bezoekersaantal, al had hij graag gezien dat de aanwas zich sneller ontwikkelt. ,,Bezoekers komen...