Cultuurgebouw 7,7 miljoen duurder

ZAANSTAD - Het nieuwe onderkomen van de bibliotheek, filmhuis, muziekschool en poppodium naast het station gaat 38,6 miljoen. Dat is 7,7 miljoen meer dan aangenomen.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 16:36 (Update 12-1-2017, 16:36)

Dat is gebleken na de mislukte aanbesteding van eind vorig jaar, toen geen aannemer voor 30,9 miljoen in het project wilde stappen. Zaanstad heeft gesproken met bouwers en die geven aan dat in de huidige markt meer geld nodig is om het gebouw te realiseren. Daarnaast moet Zaanstad meer voorbereidingswerk zelf doen. Een paar jaar geleden was het waarschijnlijk gelukt voor het geraamde bedrag, nu niet meer. ,,De prijzen van aannemers stijgen harder dan je denkt.’’ De twee wethouders zijn er van overtuigd dat de bouwsom niet nog hoger zal worden. ,,We zitten hiermee echt aan de bovenkant van de prijsstijging.’’

Van de 7,7 miljoen is 6 miljoen bestemd om de prijsstijging te dekken. De andere 1,7 miljoen is nodig voor duurzame energie in het gebouw en voor inrichting.

Zaanstad verwacht 2,6 miljoen terug te verdienen met het verkopen van panden die door de verhuizing naar het cultuurcluster vrij komen.

Voor de wethouder Dick Emmer van cultuur en Addy Verschuren van Inverdan is het nauwelijks een overweging geweest om het plan voor een cultuurcluster te laten varen of er in te schrappen. Emmer: ,,Kleiner of goedkoper is geen goed alternatief. Het zou de waarde verminderen van investeringen die we al in het centrum hebben gedaan.’’ Verschuren: ,,Wij willen een gebouw waar 1 en 1 voor de cultuurinstellingen echt 3 is.’’

Voor het budget van de cultuurinstellingen heeft de extra investering geen gevolgen, zegt Emmer.

Burgemeester en wethouders zijn het eens over extra budget, de raad moet echter het finale oordeel geven. Partijen kunnen 7,7 miljoen extra te veel vinden. Dat besluit valt op 16 februari. Als de gemeenteraad akkoord gaat met een ruimer budget dan kan de bouw aan het eind van het jaar beginnen en is het waarschijnlijk nog in 2019 klaar.