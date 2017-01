Gekapte bomen voor goede doel

ZAANDAM - Van de gemeentelijke bomen die worden gekapt, gaat Zaanstad een aantal beschikbaar stellen voor maatschappelijke initiatieven.

Door Van onze verslaggever - 12-1-2017, 16:24 (Update 12-1-2017, 16:24)

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De regeling geldt voor buurt- of wijkinitiatieven, voor leerwerkplekken of projecten die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen helpen. In deze gevallen zorgt de gemeente voor transport van de gekapte bomen.