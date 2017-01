Speciaal tijdschrift voor 90-jarig Koogerpark

Foto Historische Vereniging Koog-Zaandijk Tijdens de opening van het Koogerpark, op 23 juli 1926.

KOOG AAN DE ZAAN - Historische Vereniging Koog-Zaandijk maakte een compleet tijdschrift over de geschiedenis van het Koogerpark. Dit vanwege het negentigjarige bestaan van het park. Het blad werd onlangs gepresenteerd in de Vermaning in Koog aan de Zaan.

Door Peter Roggeveen - 12-1-2017, 14:12 (Update 12-1-2017, 14:12)

Tal van wetenswaardigheden passeren de revue in de speciale uitgifte. Er is natuurlijk aandacht voor de schenker van het park: Klaas Cornelis Honig, directeur van Stijfselfabriek De Bijenkorf. Hij stelde een huis, tuin en een aangrenzend weiland ter beschikking voor een openbaar wandelpark.

In...