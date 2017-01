Escape room in Wormerveer nu open

Foto Pascal Fielmich Rob van Zweden achter de tralies in zijn escape room. Bekijk Fotoserie

WORMERVEER - Het heeft even op zich laten wachten, maar de Zaanstreek heeft sinds 1 januari ook een escape room. Paintball Jungle in Wormerveer bouwde een oud gebouw op hun terrein om. De sloten doen het, de kinderziekten zijn eruit en mede-eigenaar Rob van Zweden is trots. „Ervaren escape room-fans plaatsen onze kamer in de moeilijke categorie.”

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 17:25 (Update 11-1-2017, 17:25)

Dat er met escape rooms - kamers waarin je opgesloten wordt en weer uit kunt komen door puzzels op te lossen - geld verdiend kan...