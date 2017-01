Parteon test meer flats Poelenburg

foto Dirk Jongejans Galerij aan de Lobeliusstraat ondersteund door stempels.

ZAANDAM - Woningcorporatie Parteon heeft na de flatgebouwen aan de Lobeliusstraat in de wijk Poelenburg nu ook getest of de galerijen van de flats aan de Dodonaeusstraat en straat Poelenburg nog voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. De uitslag daarvan komt volgende week binnen. ,,Als daar enige twijfel over de veiligheid uit voortkomt, wordt ook daar meteen actie ondernomen’’, stelt Sandra van der Woude van Parteon.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 11-1-2017, 16:34 (Update 11-1-2017, 16:48)

Geen van de galerijen wordt door extra balken ondersteund. Alle flats die op die manier zijn gebouwd,...