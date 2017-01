Nieuwjaarsfeest Fluxus vol workshops en muziek

Archieffoto Singer-songwriter Joost Dobbe treedt op.

ZAANDAM - Cultureel centrum Fluxus houdt vrijdagavond een nieuwjaarsfeest en open dag in één tijdens ’Fluxus by Night’. In acht lokalen van de vestiging aan de Klaas Katerstraat 7b in Zaandam zijn tientallen optredens, workshops en exposities van cursisten.

Door Van onze verslaggever - 11-1-2017, 15:10 (Update 11-1-2017, 15:10)

Zo zijn er in lokaal 1 onder andere optredens van de cursussen Buikdans en Improvisatietheater, kun je wijn proeven in het donker en geeft de Theaterschool aan de Zaan een open les. In lokaal 2 is een expositie van schilderingen, tekeningen en beelden van cursisten en treden de muziekdocenten van Fluxus op met singer-songwriter Joost Dobbe.

In lokaal 3 en 4 zijn o.a. workshops ’Een beeldend proeverijtje’ en edelsmeden en in lokaal 5 geeft fotograaf Tim Knol een workshop ’Nachtfotografie’. Verder zijn er in de lokalen 5a tot en met 7 talloze workshops te doen zoals schrijven, schilderen en tekenen.

Ook buiten op het plein gaat het feest door. Daar kun je leren houtsnijden en bakken in een klei-oven en is er live-muziek.

’Fluxus by Night’ duurt van 19.30 tot 23.30 uur en is gratis toegankelijk.