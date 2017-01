Voormalig politiebureau Krommenie wordt woonhuis

hmc Het oude politiebureau in Krommenie aan het Padlaan wordt opgeknapt en geschikt gemaakt om erin te wonen.

KROMMENIE - Het pand aan het Padlaan in Krommenie, waar vroeger de hulpsecretarie en het politiebureau zat, wordt opgeknapt. De nieuwe eigenaar gaat er zelf wonen. Op het naastgelegen stuk grond, wat vroeger een parkeerplaats was, komt een twee-onder-een-kapwoning te staan.

Het uiterlijk aanzien van het voormalige politiebureau blijft hetzelfde. De nieuwe eigenaar gaat kozijnen vervangen, de isolatie verbeteren, de fundering herstellen en de indeling wijzigen. De vluchttrap aan de buitenkant verdwijnt en er komen sierhekken om de buitenruimte te staan.

De twee-onder-kapwoning krijgt twee bouwlagen met kap. De bouwstijl moet straks passen bij de negentiende herenhuizen in de omgeving. Het voormalige politiekantoor behoudt daarbij zijn prominente positie binnen het perceel. Het neerzetten van de nieuwbouw is nodig, om de financiering van het hoofdgebouw mogelijk te maken.

De welstandscommissie is blij met de plannen. De negentiende eeuwse villa is ooit gebouwd met als doel erin te wonen. Op dit moment zitten anti-krakers het gebouw.

Een omwonende van het op te knappen gebouw heeft de gemeente laten weten tevreden te zijn met de verbouwing, mits het met respect voor het pand wordt uitgevoerd. Wel vindt hij het jammer dat door de naastgelegen geplande nieuwbouw de huidige tuin gedeeltelijk komt te vervallen.

De gemeente begrijpt de teleurstelling, maar gaat mee met het argument van de initiatiefnemer dat de nieuwbouw nodig is ter financiering. Verder is de gemeente te spreken over de nieuwe woonfunctie die goed past bij de omgeving.