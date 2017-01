Ondernemend: Gerechtsdeurwaarder neemt tv niet meteen mee

foto Dirk Jongejans Gerechtsdeurwaarder Theo Kos (l.) en deurwaarder in opleiding Stephan Huyer van deurwaarderskantoor Huyer menen dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van hun beroep.

ZAANDAM - De deurwaarder belt aan. Naast hem posteert een afgetrainde, kaalgeschoren kleerkast. De deur schuift voorzichtig open. Nog voordat de deurwaarder zijn dwangbevel heeft kunnen afkondigen, beweegt de deur alweer richting het slot. De kleerkast is de schuldenaar te snel af; hij klemt zijn voet tussen de deurpost. ,,Ik kom je televisie en computer in beslag nemen’’, roept de deurwaarder. De kleerkast duwt de deur open en loopt naar binnen. De deurwaarder volgt, vouwt een meegenomen verhuisdoos open en zoekt naar de elektronica.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 11-1-2017, 10:18 (Update 11-1-2017, 10:21)

Zo gaat het in werkelijkheid dus meestal niet, benadrukken deurwaarder Theo Kos (55) en deurwaarder in opleiding Stephan Huyer (28) van deurwaarderskantoor en incassobureau Huyer. ,,Vaak hebben mensen dat beeld van ons’’, stelt Kos. ,,Maar in die geschetste situatie zit je al in de derde fase, het executietraject, terwijl veruit de meeste zaken al een fase eerder zijn opgelost’’, licht hij toe.

Sinds 1982 is deurwaarderskantoor en incassobureau Huyer actief in de Zaanstreek. Met een onderneming van acht man - drie deurwaarders, een salesmedewerker, drie juridisch medewerkers en een boekhouder - zijn ze bewust klein gebleven. Nog steeds is het een familiebedrijf, met Hans Huyer als oprichter en eigenaar, die zijn broer als boekhouder in de arm nam. Hans’ zoon, Stephan, is van plan het stokje in de toekomst over te nemen.

Huyer heeft inmiddels een vaste klantenkring opgebouwd - voornamelijk onder het Zaanse midden- en kleinbedrijf (mkb’ers) - voor wie zij openstaande bedragen bij de schuldenaars incasseren. Daarbij is het dus niet zo dat er meteen tv’s en meubels in beslag worden genomen, legt Kos uit.

Drie fases

,,We beginnen doorgaans bij het minnelijke traject. Dat houdt in dat er nog geen rechter aan te pas komt. We bellen naar de schuldenaar, sturen aanmaningen en gaan eventueel langs om hem of haar van diens schulden op de hoogte te stellen.’’ Kos schat dat ongeveer 70 procent van de zaken in dit traject wordt opgelost. Huyer heeft in dat geval bijvoorbeeld een betalingsregeling met de schuldenaar kunnen treffen, zodat de schuldeiser - de mkb’er - alsnog zijn of haar geld krijgt.

Lukt het niet om in die fase tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar geen gehoor geeft, wordt overgegaan op het gerechtelijke traject. Uitsluitend deurwaarderskantoren kunnen deze vervolgstap nemen, legt Kos uit. ,,Incassobureaus kunnen niet naar de rechter stappen, wij wel. Dat is een verschil tussen ons en een incassobureau.’’

Zodra de rechter een vordering toewijst, zal de deurwaarder opnieuw bij de schuldenaar langs gaan om dit vonnis aan de betrokkene te overhandigen.

Pas als die fase geen soelaas biedt, is er het executietraject: het traject waarbij beslag wordt gelegd op salaris of roerende goederen. Eerst krijgt de schuldenaar nog twee dagen de tijd om alsnog te betalen of een regeling te treffen. Zodra dat niet gebeurt, wordt een deel van het inkomen ingehouden of wordt er beslag gelegd op materieel. Kos denkt dat ongeveer vijftien procent van hun zaken op beslaglegging uitdraait.

Bij de beslaglegging op inkomen moeten de deurwaarders rekening houden met de ’beslagvrije voet’: een bestaansminimum waar de schuldenaar recht op heeft en dat niet onder het beslag mag vallen. Ook mag niet op alle roerende goederen beslag worden gelegd. ,,Een televisie is een eerste levensbehoefte en daar kunnen we in principe dus geen beslag op leggen’’, zegt Huyer. ,,Maar als er een tweede flatscreen aanwezig is natuurlijk wel.’’ De spullen waarop beslag wordt gelegd, blijven in ieder geval vier weken tot beschikking van de schuldenaar. Kos: ,,Tot die tijd heeft de schuldenaar nog de tijd zijn of haar schuld te betalen. Als dat niet gebeurt, worden de spullen pas in beslag genomen en wordt een verkoop aangekondigd.’’