Jordan: ’Zaanstad wil me uitroken’

ZAANDAM - Zaandammer Erwin Jordan is ervan overtuigd dat de gemeente Zaanstad hem ’zowel zakelijk als privé wil uitroken’.

Door José Pietens - 10-1-2017, 22:12 (Update 10-1-2017, 22:54)

De afgelopen 23 jaar heeft de ondernemer ’honderden gesprekken’ gevoerd met Zaanstad over uitbreiding van zijn tankstation en carwash aan de Vincent van Goghweg. Volgens Jordan is het simpel. Beide partijen zijn in 2005 overeengekomen dat hij het stuk grond naast zijn bedrijf mag kopen om uit te breiden, maar Zaanstad wil hem de beloofde vierkante meters niet voor de beloofde prijs verkopen....