Natuurmuseum zoekt hulp

ZAANDAM -

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 20:39 (Update 10-1-2017, 20:39)

,,Het is met hangen en wurgen dat we de zondagmiddag open kunnen houden’’, zegt Tom Kisjes van het Zaans Natuur en Milieu Centrum over Natuurmuseum E. Heimans in het Darwinpark. Er is behoefte aan extra vrijwilligers.

Dat museum trekt jaarlijks veel vooral jeugdige bezoekers. Afgelopen zondag waren er bijvoorbeeld 220 kinderen afgekomen op de dino-middag met fossielen van dino-eieren, -tanden en -botten. Met films en deskundige uitleg over Trix, de T-rex in Naturalis, van leden van de Geologische vereniging Amathysta.

Kisjes: ,,We hebben niemand de toegang geweigerd, maar het museum was wel helemaal vol.’’

Het natuurmuseum is op zondagmiddagen geopend en in de vakanties ook op andere middagen. Doordeweeks bezoeken schoolklassen het museum. Alle bij elkaar komen er zo jaarlijks 8500 kinderen over de vloer.

,,We hebben ook een heemtuin te beheren als Zaans Natuur en Milieu Centrum, maar daar is de situatie anders. Je kunt zelfs spreken van een bloeiende vrijwilligersgroep. Dat het ons zoveel moeite kost om vrijwilligers te vinden heeft waarschijnlijk met die zondagmiddag te maken. Voor veel mensen is dat een familiedag.’’ Toch wil hij vasthouden aan de zondag. Onze ervaring is dat kinderen vooral op zaterdag sporten en dat ouders dan de boodschappen doen.’’

In de afgelopen periode zijn door privéomstandigheden een aantal vrijwilligers afgevallen. Om de zondagse opening zeker te stellen hebben we echt dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Want als iemand die is ingeroosterd ziek wordt, is het lastig om nog snel een vervanger te vinden. Het gevaar dreigt dat we het museum dan moeten sluiten. En dat hoort niet zo te zijn.

,,Het is bij ons zo, dat vrijwilligers nooit alleen zitten. Dat is niet verantwoord. Er kan iets gebeuren, met een bezoeker of in het museum en dan is het beter als ze met z’n tweeën zijn. Hoeveel er nodig zijn? Als zich tien mensen aandienen, kan ik vijf koppels maken. Dat is voldoende. Tien vrijwilligers op 160.000 inwoners, dat moet toch mogelijk zijn.’’

,,Wat wel belangrijk is om te vermelden, ze hoeven niet veel van de natuur te weten, maar moeten wel interesse hebben en enthousiast kunnen presenteren wat we hier hebben staan. Al doende leert men. Je wordt opgeleid tot een volleerd museumgids. Een van beide zit bij de balie, de andere wijst de bezoekers de weg en beantwoordt hun vragen. Ze zijn eigenlijk gastvrouw of gastheer.

Wat we vragen is dat ze één keer per maand een zondagmiddag beschikbaar zijn, en in de vakanties misschien af en toe wat vaker.