Wormerland zoekt dit jaar weer verder naar partners

WORMER - Burgemeester Peter Tange blikte gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis terug op het voorbije jaar en keek voorruit.

Door Koos Reitsma - 10-1-2017, 20:35 (Update 10-1-2017, 20:35)

Hij stond bijvoorbeeld stil bij het sluiten van de brandweerkazernes in Jisp en Oostknollendam, een besluit van de Veiligheidsregio. Als het aan hem had gelegen, was dat niet gebeurd. Tange maakt zich nu sterk voor een nieuw soort brandweer: de burgerhulppost. Vrijwilligers leveren daar een bijdrage aan de veiligheid in de kernen van Wormerland.

Hij noemde de bouw - de derde fase gaat dit jaar van start - van 156 nieuwe woningen in de Molenbuurt en de opening van het nieuwe centrumgebouw De Omslag. Verder keek hij terug op de opening van het trainingscomplex van AZ, door Louis van Gaal, en op de verzelfstandiging van de voetbalclubs in Jisp en Neck. Jisp staat sinds 1 januari op eigen benen en ook in Neck wordt gewerkt aan verzelfstandiging. De bouw van het sportcomplex in Neck hangt overigens samen met de bouw van 63 woningen.

Hij blikte vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar en sprak daarbij zijn zorg uit over de 45 ontslagen bij de regionale dagbladen, waaronder Dagblad Zaanstreek.

Over ambtelijke samenwerking zei Tange tot slot: ,,We staan open voor verdere samenwerking met Landsmeer en Waterland, waarbij op onderdelen ook Edam-Volendam wenst aan te sluiten. Voorbereidende gesprekken worden op dit moment gevoerd.’’