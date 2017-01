Prinsenstichting zet veilige internetomgeving in voor cliënten

ZAANSTREEK, WATERLAND - De Prinsenstichting heeft, samen met zeven zorgorganisaties, een veilige internetomgeving ontwikkeld voor haar cliënten. Via Ikbenonline.com kunnen mensen met een verstandelijke beperking onder andere mailen, videochatten en video’s bekijken.

Door Joëlla Angenent - 10-1-2017, 17:30 (Update 10-1-2017, 18:10)

„Hierdoor kunnen cliënten toch deel uitmaken van de digitale maatschappij. En dat vergroot niet alleen hun leefwereld, maar ook het zelfvertrouwen”, vertelt regiomanager Dannie Struijf van de Prinsenstichting. „Dit is vaak het allereerste contact met internet omdat computers soms te ingewikkeld zijn of niet voldoende aangepast aan bepaalde lichamelijke- of...