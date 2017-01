16-jarigen kondigen overval aan op Facebook en worden opgepakt

ZAANDAM - Twee 16-jarige jongens zijn maandagavond in een woning in Zaandam opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een overval. De politie kreeg meldingen over een filmpje op Facebook, waarin de jongens een overval aankondigden.

De jongens lieten een vuurwapen en munitie zien. Onbekend is of het vuurwapen echt was.

Het beoogde doelwit werd niet in het filmpje genoemd. De politie stelde een onderzoek in naar aanleiding van de video en hield de jongens aan in de woning van de 16-jarige Zaandammer. De andere jongen komt uit Voorst.

Op beide woonadressen werden geen wapens gevonden. De Zaandammer zit vast zit in zijn regio en moet ook verhoord worden over een ander strafbaar feit. Zijn leeftijdsgenoot uit Voorst is in Apeldoorn ingesloten voor nader verhoor en onderzoek.