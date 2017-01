Vijftig boetes voor negeren stopbord op rotonde in Assendelft

Archieffoto

ASSENDELFT - De politie heeft maandag tussen 7.00 en 8.00 uur een verkeerscontrole uitgevoerd op de Dorpsstraat ter hoogte van de rotonde op de Noorderveenweg in Assendelft. Circa vijftig automobilisten negeerden daar een stopbord en kunnen binnenkort een boete op de mat verwachten.

De circa vijftig automobilisten negeerden het verkeersbord en reden zonder te stoppen of ook maar duidelijk af te remmen de rotonde op. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers.

De politie heeft de kentekens van de overtreders genoteerd; zij krijgen binnenkort een boete thuisgestuurd.

Buurtbewoners hebben de politie laten weten dat zij blij waren met de controle in verband met de schoolgaande jeugd die in de ochtendspits over de rotonde rijdt.