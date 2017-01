Bestuurder raakt gewond bij botsing tussen vrachtwagen en lesauto in Oostzaan

Foto: Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

OOSTZAAN - Bij een botsing op het Westeinde in Oostzaan is dinsdagmorgen een autobestuurder gewond geraakt. Een vrachtwagen klapte achterop een lesauto bij benzinepomp Argos.

De bestuurder van de lesauto is met nekletsel naar het ziekenhuis overgebracht. Het is onduidelijk of het de instructeur of de leerling betreft.