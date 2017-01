Hulpdienst in Jisp en Oostknollendam

JISP - Jisp en Oostknollendam krijgen waarschijnlijk een lokale hulpdienst die eerste hulp kan bieden bij calamiteiten. Burgemeester Tange van Wormerland heeft daartoe een voorstel in de maak.

Door Ivo Laan - 10-1-2017, 9:48 (Update 10-1-2017, 9:48)

Dat vertelde hij maandagavond bij de afsluitende avond van de brandweerpost in Jisp, die per 1 januari is gesloten door de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vanwege bezuinigingen. Om zich te oriënteren is Tange met de twee commandanten van Jisp en Oostknollendam op bezoek geweest bij de hulppost op eiland De Woude. ,,Ze hebben daar een heel...