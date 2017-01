Verkiezing Zaankanter van jaar afgebroken

ZAANDAM - De verkiezing ’Zaankanter van het jaar’ die de Zaanse editie van deze krant houdt, is afgebroken. Waar het de bedoeling was dat de bewoners uit de regio via een stemming de winnaar zouden aanwijzen, werd de verkiezing de afgelopen dagen online ‘gekaapt’ door landelijke campagnes voor vlogger Ismail Ilgün en raadslid Julliëte Rot. ,,We hebben het verkeerd ingeschat, maar een voedingsbodem voor polarisatie willen wij als krant niet bieden.’’

9-1-2017

Toen geenstijl.nl zich van het weekend achter Juliëtte Rot schaarde, om te voorkomen dat Ismail Ilgün zou winnen, sloegen de tellers van de online stembus maximaal uit. Tienduizenden stemmen uit het hele land haalde Rot in een etmaal binnen. Daarmee ging het raadslid dat deze zomer in de kwestie ’Poelenburg’ lijnrecht tegenover Ilgün stond ruimschoots aan de leiding. Maar ook Ilgün haalde vele duizenden stemmen van de 40.000 in totaal binnen. Voor het beeld: nummer drie Leon Hamming staat op 1096.

Van de beoogde regionale verkiezing bleef weinig over. ,,We houden al jaren dit soort verkiezingen bij diverse edities’’, zegt adjunct-hoofdredacteur GerBen van ’t Hek. ,,Als regionale redactie maken we graag onderdeel uit van de lokale maatschappij. Dan zit je niet te wachten op ‘relstemmen’ uit de andere kant van het land. Deze verkiezingen zijn volledig gekaapt. Niet alleen door Geen Stijl, maar ook door een debat op internet dat heel onfris wordt gevoerd. Pure polarisatie. Daar willen we geen voedingsbodem voor bieden. Hoe spijtig het ook is dat we deze verkiezing nu afblazen.’’

Onder de tien genomineerden is veel begrip voor de beslissing. ,,Dit is geen leuke Zaanse verkiezing meer’’, zegt genomineerde René de Reus die zich al jaren inzet voor de lokale Sinterklaasintocht ,,Ik zag maandagochtend om 7.30 uur mijn eigen portret naast dat van Ismail Ilgün op televisie op NPO 1 en ik denk, waar gáát dit over.’’

En ook voorlopige koploper Juliëtte Rot snapt dat de verkiezing niet verder gaat. ,,Ik heb het aan zien komen, als het over Poelenburg gaat, is het Ismail tegen mij, het is persoonlijk gemaakt. Ik ben zelfs in programma’s geweigerd omdat ik het niet over de vlogs wilde hebben, maar over de inhoud: de vraag waarom sommige jongeren zich buiten de maatschappij geplaatst voelen.’’

Dat de Zaanse verkiezing desondanks was verworden tot een strijd met vlogger Ilgün noemt ze spijtig. ,,Ismail en ik hadden allebei niet op de lijst moeten staan. Zoals het nu is gelopen, is jammer voor de andere genomineerden.’'

Achteraf is het lichtzinnig geweest om beide Poelenburg-hoofdrolspelers te nomineren, zegt de eveneens genomineerde Leon Hamming: ,,Zeker in het licht van wat er nu gebeurt, noem ik het ondoordacht. Het is een landelijke discussie geworden die alleen maar verder zal escaleren. Het is jammer, maar verstandig om de verkiezing te staken.’’

De redactie benadrukt dat de bekritiseerde nominatie voor Ilgun geen steunbetuiging betekende. De verkiezing is bedoeld om mensen die in 2017 opvielen en iets teweeg brachten in de regio in de schijnwerpers te zetten. Samen met lezers van de krant kwam de redactie tot de lijst van tien waaronder ook de vlogger, die eerder zei ‘niet te verwachten dat mensen op hem zouden stemmen.’

Diverse genomineerden overwogen zich uit eigen beweging al terug te trekken toen geenstijl.nl zich in de verkiezing mengde. Waaronder Linda Bloem: ,,Leuk dat je genomineerd bent denk je aanvankelijk, maar hier maak ik liever geen onderdeel van uit. Ik begrijp dat de krant ervoor kiest om de verkiezing te stoppen. Ik zie niet in hoe deze verkiezing anders tot een goed einde zou kunnen komen.”

De redactie heeft negen van de tien genomineerden persoonlijk ingelicht - Ilgün was niet bereikbaar. ,,We hebben het effect van deze lijst genomineerden verkeerd ingeschat, daar trekken we sowieso lering uit.’’