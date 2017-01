’Gorterschool kan niet anders’

ZAANDAM - De nieuw te bouwen Herman Gorterschool aan de Bugemeester Smitstraat in Zaandam kan niet anders dan de hoogte in. Zo reageert voorzitter Niko Persoon van schoolbestuur Zaan Primair op de aanhoudende verontwaardiging onder bewoners over de nieuwbouwplannen.

Door Dominic Schijven - 9-1-2017, 17:00 (Update 9-1-2017, 17:00)

Omwonenden zijn ertegen dat het nieuwe schoolgebouw twee etages hoog wordt. ,,Dat kan niet anders’’, zegt Persoon. Als je hem slechts één hoog bouwt, dijt-ie in de breedte uit. ,,Dan zit je in de voortuinen van de omwonenden.’’ Laag en breed bouwen zou...