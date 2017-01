Politie pakt 15-jarige motorrijder Koog aan de Zaan

Foto: ANP XTRA

KOOG AAN DE ZAAN - De politie Zaanstreek heeft zaterdagavond een 15-jarige jongen aangehouden die een paar uur eerder door agenten werd achtervolgd tijdens een tocht op een motorscooter.

Door Internetredactie - 8-1-2017, 22:54 (Update 8-1-2017, 23:04)

Dat schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

De dienders zagen de jongen over de A8 rijden en twijfelden of de bestuurder wel oud genoeg was om de motorscooter te besturen. Toen zij het voertuig en stopteken gaven en de jongen om zijn identiteitsbewijs wilden vragen, ging de knul ervandoor.

De daaropvolgende achtervolging eindigde toen de jongen in Koog aan de Zaan door een tuinhek reed en viel. Vervolgens probeerde hij de politie rennend af te schudden. Dat lukte aanvankelijk, maar na onderzoek kon de jongen thuis worden aangehouden.