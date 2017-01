Dominee in actie voor synagoge Zaandam

ZAANDAM - Dominee Sjaak Visser van de Noorderkerk zal op 17 januari een houten plank onthullen met een Hebreeuwse tekst die ook op de voorgevel van de vroegere Zaandamse synagoge staat, maar niet meer leesbaar is.

Door Willemien Schenkeveld - 8-1-2017, 19:18 (Update 8-1-2017, 19:18)

Op 17 januari is het 75 jaar geleden dat Zaandam officieel de eerste Jodenvrije gemeente van Nederland werd werd. Het zichtbare gevolg van deze dramatische dag is de nauwelijks herkenbare, voormalige synagoge op de Gedempte Gracht.

De witgekalkte tekst op de gevel luidt in vertaling: ’U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer, en daar zult u hen planten, in uw eigen woning, het heiligdom door u gebouwd’ (Exodus 15 vers 17)

De kleine manifestatie zal plaats vinden in de muziekkoepel en start om 10 uur.

Al jaren wordt ernaar gestreefd de synagoge, nu een belwinkel, op een of andere manier weer in ere te herstellen.