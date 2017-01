School + kerk = bouwlocatie in centrum Wormerveer

Reliwiki/Anton van Daal De neo-romaanse OLV Geboorte-kerk is uit 1915.

WORMERVEER - Op de plek van basisschool de Toermalijn en de rk kerk ontstaat straks een flinke bouwlocatie midden in Wormerveer. Plannen zijn nog niet bekend.

Door Willemien Schenkeveld - 8-1-2017, 18:45 (Update 8-1-2017, 18:45)

De Toermalijn verhuist – als er geen nieuwe verrassingen opduiken - naar het Noordeinde iets verderop. Pal naast de school komt ook het terrein van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte-kerk vrij.

Het kerkbestuur bood het terrein van de kerk en het parochiehuis eind 2015 al aan, om zo nieuwbouw voor de Toermalijn op de huidige plek mogelijk te maken. Op dat aanbod werd niet ingegaan. Maar desondanks ziet de parochie zich niet meer voor de eeuwigheid aan de Marktstraat zitten.

,,We blijven voorlopig wel gebruik maken van het gebouw’’, zegt voorzitter Sieuke Schenk-Willegers van de parochieraad. ,,Op zondag zijn we gemiddeld met zestig, zeventig bezoekers en onze Mariakapel die elke dag open is wordt regelmatig bezocht’’, zegt ze.

Maar de parochianen zijn al lang gewend aan de gedachte dat er iets anders met hun kerk gaat gebeuren. ,,In het verleden heeft architect Paul Carré al eens een plan getekend voor appartementen en winkels in de kerk. Dat bleek financieel niet haalbaar en vervolgens brak de crisis uit. Maar nu zit Wormerveer in de lift, misschien is zo’n plan nu wel betaalbaar.’’ Wel ziet men liefst dat een beeldbepalend element als de klokkentoren bewaard blijven.

Voorlopig gebeurt er nog niets. De nieuwbouw voor de Toermalijn is op zijn vroegst in 2019 klaar. Het ligt voor de hand dat ontwikkelingen voor het gebied tussen de Marktstraat en het Krommenieërpad in samenhang worden bekeken. ,,We wachten af’’, zegt Schenk.

Los daarvan, heeft het Wormerveerse parochiebestuur de gebouwenkwestie overgedragen aan het bestuur van de drie samenwerkende parochies in Zaanstad-Noord. Schenk: ,,Ons bestuur is veel te klein om dit te regelen.’’

De neo-romaanse kerk werd gebouwd in 1914-1915 en ontworpen door de bekende rooms-katholieke architect Jan Stuyt.

Volgens de gemeente zijn nog geen plannen bekend voor het gebied.