PvdA: Krommenieërs zijn tegen coffeeshop

KROMMENIE - De PvdA blijft tegen een coffeeshop in Zaanstad-Noord, mede op grond van een in december in Krommenie gehouden enquête.

In de omgeving van de middelbare scholen in Krommenie-Zuid en in de buurt bij de Noorderhoofdstraat werden in totaal 420 formulieren verspreid. Daarvan kwamen er 108 (25,7%) terug.

Eenderde van de respondenten zegt ’nu en dan’ of ’veel’ drugsoverlast te ervaren, de helft nooit. De helft van de respondenten verwacht meer drugsoverlast in Zaanstad-Noord als er een coffeeshop komt. Ook de helft ziet zo’n coffeeshop als hij toch moet komen het liefst buiten de bebouwing komen.

’De enquête laat zien dat buurtbewoners geen coffeeshop willen’’, concludeert de PvdA. De partij was al tegen. Een raadsmeerderheid is voor. Het is overigens niet de raad, maar de burgemeester die erover gaat.