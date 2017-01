Zaandamse zamelt geld in na brand in Paramaribo

ZAANDAM - ,, In de straat van mijn moeder in Paramaribo zijn in één klap vijfendertig mensen dakloos geworden. Stel je voor. Ineens dakloos’’, zegt Anjalie van der Molen-Jagroep uit Zaandam. Ze zamelt geld in voor de getroffenen.

De Anton de Komstraat in de binnenstad van Paramaribo werd op 30 december door een felle brand getroffen. Een gevelrij is letterlijk gehalveerd. ,,Mijn geboortehuis is gespaard gebleven, maar tien huizen en huisjes liggen in as’’, zegt de van oorsprong Surinaamse. ,, Het vuur greep razendsnel om zich heen in de kurkdroge houten huizen Een 60-jarige man sprong uit een pension en raakte gewond. Een hond werd verzwolgen door het vuur.’’

Wie wil bijdragen, kan een bijdrage storten op NL56INGB0000162263 tnv A. van der Molen, Zaandam, o.v.v. crowdfunding. Meer informatie is te krijgen via adjagroep@hotmail.com.