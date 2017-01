Brandweer ziet Zaandam verruwen

ZAANDAM - ,,Vroeger hielpen ze nog met de slangen oprollen, nu worden er vuurwerkpijltjes naar je afgeschoten’’, zegt postcoördinator Arjan Jonker van de brandweer in Zaandam.

Door Dominic Schijven - 6-1-2017, 17:21 (Update 6-1-2017, 17:21)

Ook de brandweer in de Zaanstreek ziet het gedrag van omstanders verslechteren. Nationaal wordt er geroepen om bescherming voor hulpverleners, naar aanleiding van geweld tegen tegen hen met oud en nieuw. In de Zaanstreek viel het rond de jaarwisseling relatief mee met incidenten tegen hulpverleners, volgens Jonker. Maar hij merkt op dat er over het algemeen...