Voorwaardelijk voor Wormerveerder na mishandeling

HAARLEM/WORMERVEER - Het was op 2 oktober niet de eerste keer dat de 32-jarige R.O. uit Wormerveer zijn vriendin mishandelde. In het verleden werd hij daar al vaker voor veroordeeld. Op de bewuste dag liep een ruzie over geld uit de hand. O. gaf vrijdag bij de politierechter in Haarlem toe dat hij zijn partner een klap in haar gezicht had verkocht.

Door Jeannine Verhagen - 6-1-2017, 20:00 (Update 6-1-2017, 20:00)

Rechter Hol veroordeelde de Wormerveerder tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf als stok achter de deur. Ook moet O. een eerder...