Spoedoverleg over rotonde Rouenweg in Wormerland

WORMER - De gemeente gaat met de aannemer overleggen hoe het wegdek van de rotonde bij de Rouenweg gerepareerd kan worden.

Door Rob Swart - 6-1-2017, 15:50 (Update 6-1-2017, 15:50)

Volgens Marcel Peereboom, die geregeld over de rotonde rijdt, is de weg ronduit gevaarlijk voor iedereen die op twee wielen rijdt. De slechte asfaltlaag is weggefreesd en nu zitten er langgerekte sporen n het wegdek, die voor een fietser hetzelfde effect hebben als tramrails. Je kunt de controle verliezen en vallen.

De sores begon toen in november de toplaag van het asfalt losliet. Kleine steentjes kwamen los en tweewielers rolden er makkelijk over weg. De gemeente veegde daarna geregeld, maar het was dweilen met de kraan open.

Leverancier

Peereboom vroeg in november de gemeente al om iets te doen. Maar door het frezen van het asfalt is het nog gevaarlijker geworden, zegt hij. Hij heeft opnieuw de gemeente benaderd. Die zegt nu dat met de leverancier van het asfalt gepraat wordt over een oplossing.