Tata Chess Tournament staat in teken van kinderen

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel Chess Tournament - van 13 januari tot en met 29 januari - staat deels in het teken van kinderen.

Door Van onze verslaggever - 6-1-2017, 15:21 (Update 6-1-2017, 15:21)

Het staalconcern en de gemeente Beverwijk hebben voor zaterdag 21 en zondag 22 januari een speciaal programma opgesteld voor deze doelgroep. Op het programma staan een workshop vlogging, schaaklessen via de online game van Chessity, schaakcommentaar voor kinderen, een verrassingsfilm en uiteenlopende creatieve workshops.

De activiteiten hebben plaats in basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee. Voor deelname aan het Kids Weekend is aanmelding vooraf vereist. Dat kan via www.tatasteelchess.com

In de aanloop naar het schaaktoernooi kunnen schaakliefhebbers op 10 januari hun hart ophalen in Haarlem. Nederlands beste schaker, grootmeester Anish Giri, komt die dag naar De Vishal. De Vishal bevindt zich voor de Grote Kerk op de Grote Markt, in het centrum van de stad. Giri wordt vergezeld door grootmeester Erwin l’Ami en schaakexpert Hans Böhm. Schaakliefhebbers kunnen in De Vishal in gesprek met de schakers en mogen ook achter het bord plaatsnemen om een partij tegen Erwin l’Ami of Hans Böhm te spelen.

Het evenement is van 10.30 tot 12.30. De toegang is gratis. Anish Giri, Magnus Carlsen en de andere grootmeesters van de Tata Steel Masters spelen 25 januari op een steenworp afstand van De Vishal de tiende ronde van het Tata Steel Chess Tournament in De Philharmonie.