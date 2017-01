Van Essen: ’Voedselbank kan extra druk prima aan’

ASSENDELFT - Het verlagen van de drempel voor hulp van de Voedselbank zal geen extreme gevolgen hebben voor de Voedselbank Zaanstreek, denkt voorzitter Evert van Essen.

Door Ronald Massaut - 6-1-2017, 15:19 (Update 6-1-2017, 15:19)

De landelijke voedselbanken hebben afgesproken om het zogenoemde maandgeld (om van te leven, na aftrek van alle vaste kosten, red.) als drempel op te trekken van 180 naar tweehonderd euro. Zo kunnen meer mensen een beroep doen op de Voedselbank. ,,Het optrekken van het maandgeld als criterium is een goede beslissing’’, vindt Van Essen. ,,Het bedrag was al een paar jaar onveranderd en de kosten van levensonderhoud zijn toch omhoog gegaan. Zeker voor gezinnen die toch al bijna niets hebben. Het drempelbedrag is sowieso arbitrair. Iemand die daar een euro daar boven zit krijgt niets. Terwijl een ander die een euro onder de grens zit elke week een levensmiddelenpakket krijgt ter waarde van 30 tot 40 euro. Beiden hebben het even hard nodig.’’

Voor de Zaanse Voedselbank zal de drempelverlaging wel tot een toename van cliënten leiden, maar ’een beheersbare toename’, verwacht Van Essen. ,,Die extra druk kunnen we goed aan. We hebben onze organisatie met 130 vrijwilligers goed op orde. Dat geldt voor de gehele infrastructuur, eigenlijk. Ook is er meer voedsel beschikbaar dan zeg vier jaar geleden. Toen hadden wij vierhonderd cliënten en dat aantal is gedaald naar 268 nu. 260 is zo’n beetje het gemiddelde over 2016. Vorig jaar hebben we 325.000 stuks levensmiddelen uitgedeeld.’’