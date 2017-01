A8 bij knooppunt Zaandam weer open

ZAANDAM - Van Amsterdam naar Zaandam was de A8 bij knooppunt Zaandam vrijdagochtend even dicht. Daardoor ontstond een lange file op de snelweg.

Door Internetredactie - 6-1-2017, 10:49 (Update 6-1-2017, 11:07)

Er was een ongeluk gebeurd, waarbij een ambulance ter plaatse kwam. Wat er precies gebeurd is, is onbekend.

Verkeer in de richting van Zaandam kon de A7 volgen en keren bij Zaandijk.

Rond 11 uur werd de weg vrijgegeven.