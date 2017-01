Drie gewonden bij ongeval op Kolkweg in Oostzaan

OOSTZAAN - Twee auto's en een vrachtwagen zijn vrijdagochtend betrokken bij een botsing op de Kolkweg (N516) in Oostzaan. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Door Internetredactie - 6-1-2017, 9:55 (Update 6-1-2017, 10:55)

Een persoon zat bij het ongeval bekneld.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Kolkweg en de Westkolkdijk, vlak bij de aansluiting met de A8.

De Kolkweg is in beide richtingen dicht. Ook de afrit Oostzaan op de A8 is in beide richtingen dicht door het ongeluk. Daardoor staat er een file op de snelweg.

De technische recherche is bezig met onderzoek. Daarna moet het wegdek gereinigd worden.

