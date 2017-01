’In vacuüm worden chocoladezoenen groter’

Ella Tilgenkamp Fotografie Cissa (r) uit Zaandam maakte vrijdag binnen een uur een eigen flipperkast.

ZAANDAM - Proefjes doen met een veiligheidsbril op en een labjas aan. Wie dat iets lijkt en tussen de 7 en 13 jaar oud is, kan tegenwoordig terecht op het Hembrugterrein.

Door Willemien Schenkeveld - 5-1-2017, 17:42 (Update 5-1-2017, 17:42)

In het vroegere portiersgebouw van Eurometaal zit nu het Hemlab, opgezet door Geert de Boer (biochemisch analist en leraar handvaardigheid) en Marie-Claire Vugts (opgeleid in de elektrotechniek). ,,Wij willen kinderen in contact brengen met dingen die ze niet vanzelf tegenkomen’’, zegt De Boer. ,,Iets leren over natuur- en scheikunde. En vooral...