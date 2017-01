’Flextensie mag geen misbruik zijn’

ZAANSTAD - Is Flextensie een bedrijf dat mensen aan het werk helpt of is het een verdienmodel in een sociaal jasje? De PvdA in Zaanstad wil weten hoe het zit.

Door Rob Swart - 5-1-2017, 16:53 (Update 5-1-2017, 16:53)

Na beschuldigingen van de Groningse actiegroep Dang (DwangArbeid Nee Groningen) aan het adres van Flextensie zijn de Zaanse PvdA’ers nieuwsgierig naar de activiteiten in Zaanstad van de arbeidsbemiddelaar. Door tussenkomst van Flextensie kunnen mensen in de bijstand aan het werk. De werkgever die hen inzet betaalt twaalf euro per uur. Degene die...