Justitie wil opname van veelpleger

ALKMAAR/WORMER - Krijgt de 36-jarige Murat B. nog een laatste kans van de rechtbank in Alkmaar of wordt het een opname in een kliniek voor veelplegers, zoals justitie wil?

Door Jeannine Verhagen - 5-1-2017, 16:36 (Update 5-1-2017, 16:36)

Die vraag stond donderdag centraal tijdens de strafzaak tegen de man. De Amsterdammer is een veelpleger met een strafblad van 42 pagina’s. Het openbaar ministerie verdenkt hem onder meer van een woninginbraak in augustus in een huis in Wormer. De bewoonster van het huis miste gouden en zilveren sieraden, horloges en een creditcardpas.

B....