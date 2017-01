Nieuwe kans voor oude kunstliefdes

Foto’s Zaans Groen Dit schilderij van Joop Stigter is een van de werken die te koop is bij Zaans Groen. Bekijk Fotoserie

ZAANSTAD - Hoe verzot je ook op een kunstwerk bent wanneer je het net in huis hebt gehaald, in de loop der jaren kun je er toch op uitgekeken raken. Het schilderij of beeld verhuist naar zolder en staat daar stof te vangen. Zonde natuurlijk. Zo’n ’oude liefde’ kan net het kunstwerk zijn waar een ander naar op zoek is.

Door José Pietens - 5-1-2017, 16:05 (Update 5-1-2017, 16:05)

Sinds 2007 houdt Het Weefhuis in Zaandijk onder de noemer ’Oude liefdes in de verkoop’ jaarlijks een verkoopexpositie waar kunstbezitters hun kunstvoorwerpen...