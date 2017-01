Hennepkwekerij ontdekt na melding inbraak in Zaandam

Foto: ANP hennep

ZAANDAM - Na een melding van een inbraak in een woning aan de Pharus in Zaandam heeft de politie woensdagochtend een hennepkwekerij ontdekt. In het totaal zijn er ruim 300 hennepplanten aangetroffen.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 11:30 (Update 5-1-2017, 11:30)

De plantjes werden woensdagochtend rond 06:00 uur in drie verschillende ruimtes aangetroffen. Er bleek ook sprake te zijn van diefstal van stroom.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerij ontruimd. De politie onderzoekt de zaak