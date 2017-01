ABN-Amro sluit kantoor Zaandijk

Foto ANP

ZAANDIJK - Het kantoor van de ABN Amro aan de Guisweg in Zaandijk gaat per 24 februari dicht.

Door Willemien Schenkeveld - 5-1-2017, 11:09 (Update 5-1-2017, 11:14)

De ABN Amro heeft hiertoe besloten omdat het bezoek aan het kantoor sterk is teruggelopen. Klanten regelen hun bankzaken tegenwoordig op andere manieren.

Op de plek van het kantoor of daar in de buurt blijft een geldautomaat achter en ook een sealbagautomaat, waarin zakelijke klanten hun sealbags met contant geld in kunnen blijven storten.

Klanten van het kantoor in Zaandijk ontvangen binnenkort een brief over de sluiting. Voor hen is het kantoor aan de Gcdempte Gracht in Zaandam straks het dichtstbijzijnde.