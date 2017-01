ZOG wil betere camera’s in centrum

ZAANSTAD - Raadslid Gerben Eijzinga van ZOG wil dat de gemeente betere camera’s ophangt in het centrum van Zaandam en dat het aantal wordt uitgebreid.

Door Rob Swart - 4-1-2017, 17:02 (Update 4-1-2017, 17:02)

Eijzinga is onlangs op bezoek geweest bij de afdeling van de politie die de camerabeelden bekijkt en is geschrokken van de kwaliteit. Beelden die de Zaanse camera’s maken zijn van een waardeloze kwaliteit, concludeerde hij. Je kunt er op zien dat er iemand loopt, maar iemand herkennen is onmogelijk. ,,Je kunt er helemaal niks mee.’’ In dezelfde ruimte zijn camerabeelden te zien uit Haarlem en Alkmaar. ,,Eijzinga: ,,Daarop kun je iemands neusharen zien, zo scherp is dat.’’ Eijzinga was ook geschokt toen hij zag dat er camera’s zijn die de achterkant filmen van een reclamebord dat daar later overheen is geplaatst.

Namens zijn partij ZOG heeft Eijzinga aan burgemeester en wethouders gevraagd wat betere camera’s kosten. Hij verwacht dat hij later met een voorstel naar de gemeenteraad komt om betere apparaten aan te schaffen. Zaanstad heeft dergelijke hd-camera’s wel bij de Vomar in Poelenburg opgehangen.

ZOG wil ook camera’s op de Gedempte Gracht om zakkenrollers te kunnen aanhouden. De politie heeft daar volgens hem meermalen vergeefs om gevraagd.

Het gebruik van camera’s is in Zaanstad lang omstreden geweest omdat ze de privacy beperken. ,,Het zijn nu andere tijden’’, zegt Eijzinga. ,,De veiligheid moet voor gaan.’’