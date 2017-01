Parkeren visite in Zaanstad kan niet gemeld worden

ZAANSTAD - De parkeervergunning voor visite werkt slecht. De gemeente Zaanstad brengt parkeerboetes die het gevolg zijn niet in rekening.

Door Rob Swart - 4-1-2017, 13:58 (Update 4-1-2017, 14:13)

Telefonisch aanmelden in systeem lukt vaak niet

Wie een bezoek brengt aan iemand in het gebied waar parkeervergunningen nodig zijn, moet zich aanmelden met de telefoon. Daarop moet een wachtwoord ingevoerd worden zodat de vergunninghouder de rekening voor het parkeren krijgt. Tot vorig jaar was het tarief twee euro voor een hele dag, ook als de visite maar een kwartier blijft. Met ingang van dit jaar geldt een uurtarief waardoor de centrumbewoners veel goedkoper uit zijn.

De gemeente weet dat het niet goed werkt en zegt druk bezig te zijn om het euvel te repareren. Of het aan de invoering van het nieuwe betaalsysteem ligt is niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe lang de storing gaat duren. Volgens Zaanstad werkt het aanmelden in de meeste gevallen wel en zijn de storingen uitzonderingen.

Via de website laat de gemeente weten dat mensen die een bon krijgen nadat zij zich vergeefs probeerden aan te melden als parkerende bezoeker, niet hoeven te betalen. Met een formulier kan om kwijtschelding gevraagd worden.