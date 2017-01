Eric’s Automatiek doet na 34 jaar de luikjes dicht

foto Holland Media Combinatie Eric’s Automatiek gaat dicht.

ZAANDAM - Eric Post sluit over twee weken zijn snackbar op de Gedempte Gracht.

Jarenlang stonden de twee neven Eric en Marco Post zij aan zij te frituren en te bakken. Nog een paar dagen en dan is het gedaan. De twee trekken zich terug in De Koffiepost bij pont Buitenhuizen, de andere zaak van Post.

Post moest recent beslissen of hij zijn huurovereenkomst voor vijf jaar zou verlengen. Dat was voor hem een moment om de zaken eens op een rijtje te zetten en vervolgens te besluiten om te stoppen. Hij wil meer tijd voor zijn privéleven.

Wat er met de zaak gebeurt is nog niet bekend. Post weet dat de Febo het pand heeft bezichtigd.

Post begon met Eric’s Automatiek in 1988. In dat jaar reden er nog auto’s over de Gedempte Gracht. Eric’s is een van de Zaanse snackbars die het langst door dezelfde ondernemer uitgebaat is.