Nieuwe brandweercommandant Zaanstad en Oostzaan

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

ZAANSTAD, OOSTZAAN - Peter Heere is deze week begonnen als de nieuwe brandweercommandant van Zaanstad en Oostzaan.

Door Willemien Schenkeveld - 3-1-2017, 17:31 (Update 3-1-2017, 17:31)

Heere omschrijft zichzelf op LinkedIn als een ’nuchtere brandweermanager’, die gespitst is op kwaliteit. Hij heeft niet alleen veel branden geblust, maar was ook projectleider bij grote evenementen, zoals bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima en twee afleveringen van Sail.

In 1979 begon hij als brandwacht in Amsterdam. Later werkte hij bij de brandweer in Diemen en in Gooi en Vechtstreek. Ook was docent aan de Brandweeracademie.

Diversiteit

Op de website Brandweer Nederland houdt hij een pleidooi voor diversiteit binnen de brandweer. ’Het beeld van oudsher is een blankemannenorganisatie, maar ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en daar zag je al zoveel diversiteit. (...) Diversiteit binnen de brandweer maakt het werk nog leuker.’

Hij volgt Nico Moes op, die na veertig jaar de Zaanstreek heeft verlaten voor een functie bij de landelijke brandweer.