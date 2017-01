Ondernemend: ’Kansen’ voor fietsenplan Zaanstreek

foto Dirk Jongejans Helma Schenkeveld (56) heeft ambitieuze fietsplannen met de Zaanstreek.

ZAANDAM - Wat Helma Schenkeveld (56) betreft is de fiets het meest ideale vervoermiddel. In Amsterdam, waar ze woont, is fietsen echter nauwelijks nog een haalbare kaart. Het is te druk voor al die toeristen die per fiets de omgeving willen verkennen. Maar Schenkeveld ziet mogelijkheden in de Zaanstreek. Met haar in 2015 opgerichte bedrijf Count & Create stimuleert ze de fiets als vervoermiddel voor toeristen (en alle andere mensen) en zoekt ze samenwerking bij ondernemers en gemeenten. Ook wil ze in de toekomst het ’deelfietsen’ naar de Zaanstreek brengen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 3-1-2017, 17:18 (Update 3-1-2017, 17:18)