Toerist vindt weg naar Zaans Museum

Deze jonge vrouw reist alleen, ze komt uit Shanghai

ZAANDAM - Het Zaans Museum heeft in 2016 flink meer bezoekers getrokken. In totaal zijn het er op een haar na 110.000. Vooral toeristen kopen vaker een kaartje.

Door Willemien Schenkeveld - 3-1-2017, 17:16 (Update 3-1-2017, 17:16)

Directeur Jan Hovers is trots en blij met deze mijlpaal. ,,Onze nieuwe koers werpt zijn vruchten af. Het lukt ons om naast Nederlands bezoekers vooral ook meer internationale toeristen naar ons toe te halen.’’ Dat komt omdat het museum zich tegenwoordig duidelijk als horend bij de Zaanse Schans presenteert en omdat toeristen sinds dit jaar een handige all-in-one Zaanse Schans Card kunnen kopen.

Het museum zelf met attracties als de Zaanse Monet, het interactieve molenpanorama en het Verkade Paviljoen ontving ruim 15.000 meer bezoekers dan vorig jaar, toen het er 59.300 waren. Daarnaast zit de groei in de nevenvestigingen het Wevershuis en de Kuiperij, die dit jaar op de Schans opengingen. Hier kwamen respectievelijk 16.781 en 6.047 mensen op af.

Er is wel sprake van een zekere overlap, want Schans Cardhouders kunnen gratis naar deze vestigingen van het Zaans Museum.

Het bezoek aan het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam, ook onderdeel van het Zaans Museum, is redelijk stabiel. Dat schommelt de laatste jaren rond de 11 à 12.000. Afgelopen jaar stapten 11.739 het best bewaarde krot van Zaandam binnen.

Het stijgende museumbezoek lijkt verrassend gezien het dalende aantal bezoekers aan de Zaanse Schans. Dat was in 2016 iets lager dan in het recordjaar 2015. Maar dit ligt vooral aan de afname van het aantal toeristenbussen. Die toeristen doen meestal Volendam, Marken en de Schans in één dag en hebben geen tijd voor een museum