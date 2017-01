Goed eerste jaar voor jonge onderneemster uit Volendam

Foto Ella Tilgenkamp Anne Roeg: ,,Het gaat erg goed met mijn winkel.’’

VOLENDAM - De Volendamse Anne Roeg kan terugkijken op een succesvol eerste jaar. De 20-jarige onderneemster begon in november 2015 haar eigen dameskledingzaak By Anne in het vissersdorp.

Door Mitchell Burger - 3-1-2017, 17:00 (Update 3-1-2017, 17:00)

De afgelopen maanden waren hectisch voor de jonge Volendamse. ,,Rond de feestdagen is het altijd extra druk in kledingwinkels. In Volendam willen jonge meiden namelijk voor iedere feestdag een ander outfit. Dit was in mijn winkel ook goed te merken.’’

Het vrijwel directe succes van de dameskledingzaak komt volgens Anne vooral door haar inspanningen op social media. ,,Via Facebook en Instagram herinner ik de mensen er constant aan dat ik er ben. Ik heb regelmatig verschillende mensen die voor mij op de foto gaan. Zo zien de mensen toch steeds weer wat ik te bieden heb. Dit is nodig, aangezien mijn winkel niet in een drukbezochte straat (Dril, red.) zit.’’

Als dochter van Peter Roeg, de eigenaar van kledingzaak Maddox, zit het ondernemerschap in haar bloed. ,,Ik begon op mijn vijftiende met werken in de winkel van mijn vader. Op dat moment studeerde ik voor stylist en was het eigenlijk helemaal niet de bedoeling om zelf ooit een winkel te beginnen. Vorig jaar wees mijn vader me op een te huur staand pand en overtuigde hij me om het een tijdje te proberen met een eigen kledingwinkel. Gelukkig ging het gelijk goed, dus kan ik dit doorzetten. Ik krijg hierbij veel steun van mijn ouders, aangezien zij precies weten hoe alles werkt.’’

Inkopen

Volgens de Volendamse is het vooral moeilijk om onderscheidend te blijven. ,,Iedere week krijg ik weer nieuwe spullen binnen. Deze kleding is afkomstig van andere jonge ondernemers. Hier haal ik ook vaak nieuwe collecties vandaan, alleen heb je dan wel vaak dezelfde spullen als andere winkels in de omgeving. Daarom ga ik samen met mijn vader regelmatig naar Frankrijk en Italië om daar inkopen te doen. Op die manier krijgen we de laatste trends zo snel mogelijk in de winkel.’’

,,Deze kleding probeer ik zelf vaak ook uit’’, vervolgt Anne. ,,Zo kan ik bijvoorbeeld goed bekijken wat de pasvorm is. Alles wat ik inkoop is goed geprijsd, maar ik neem ook de wat duurdere merken mee. Wat dat betreft heb ik voor ieder wat wils.’’

Op dit moment richt ze zich vooral op jongere meiden, maar worden de wat oudere vrouwen in de toekomst wellicht ook bij de doelgroep gevoegd. ,,Nu pikken moeders ook af en toe al een blouse mee wanneer zij met hun dochter komen winkelen. Dus misschien dat ik over een tijdje aan de ene kant van mijn winkel kleding verkoop voor de jongeren en aan de andere kant voor de ouderen.’’

Hectisch

Hoewel haar ouders vaak helpen, runt Roeg haar winkel vooral zelfstandig. ,,Het is fijn wanneer iemand me kan helpen, aangezien het soms best hectisch kan zijn. Voor de zaterdagen springen mijn moeder en een vriendin af en toe bij.Maar ik vind het nog steeds het prettigste om de kleding zelf te verkopen, aangezien ik dan zeker weet dat het goed gaat.’’