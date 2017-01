Zaanstad voert ranglijst gemeentetarieven aan

ZAANSTAD - Als huurder kun je niet duurder wonen dan in Zaanstad, blijkt uit de jaarlijkse woonlastenvergelijking van de universiteit van Groningen.

Door Rob Swart - 3-1-2017, 14:53 (Update 3-1-2017, 14:53)

Een huurder betaalt jaarlijks 562 euro aan rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dat is meer dan in elke andere grote stad. De verschillen tussen de 28 onderzochte gemeenten zijn verre van gering. Zo betalen huurders in Nijmegen 58 euro voor afval en riool en is het gemiddelde in de grote steden 332 euro.

Op beide tarieven zit Zaanstad extreem hoog. De rioolheffing is met 280 euro de hoogste in het land. Zaanstad betaalt het onderhoud van het rioolstelsel uit de tarieven en is daaraan als gevolg van de slappe bodem veel geld kwijt. De afvalstoffenheffing is met 281 euro in Zaanstad ook erg hoog. Alleen Almere maakt het nog bonter.

De tarieven stijgen dit jaar nauwelijks in Zaanstad. De vuilnisman kost een half procentje meer, maar het riooltarief blijft gelijk. De derde belangrijke belasting - die op eigen woningen - stijgt met 1,3 procent. De ozb komt voor het gemiddelde huis op 263 euro. Bij die heffing zit Zaanstad in de middenmoot. Koploper is daar Nijmegen, waar het ophalen van afval en verwerken van rioolwater van huurders grotendeels door de huiseigenaren wordt betaald.

Drie tarieven opgeteld komt Zaanstad op de tweede plaats na Delft. Met een eigen (gemiddeld) huis betaalt een inwoner van Zaanstad 825 euro. Twee tientjes minder dan iemand in Delft. Bijna driehonderd euro meer dan een Hagenaar.