Genomineerd als Zaankanter van het Jaar: Juliëtte Rot

Foto Dirk Jongejans Julliëtte Rot kaart al tijden de problemen aan in Poelenburg. Ze werd nooit gehoord, totdat er een rel ontstond met de hangvloggers. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - „De problemen in Poelenburg gaan niet over huizen, maar over mensen die daarin wonen”, zei raadslid Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad in 2013 in Dagblad Zaanstreek. Twee jaar later kreeg ze het aan de stok met de treitervlogger Ismail Ilgun en zijn kornuiten tijdens een live-uitzending bij Pauw, hoewel ze slechts herhaalde wat ze al tijden riep.

Door Ivo Laan - 3-1-2017, 14:15 (Update 3-1-2017, 14:33)

De aanleiding voor de landelijke hype was de overlast van jongeren bij de Vomarsupermarkt in de wijk, die feilloos werd vastgelegd in de...